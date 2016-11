Os ônibus do transporte coletivo de Cuiabá serão multados em R$ 5 mil caso circulem com plataforma elevatória de embarque defeituoso, voltado atender os deficientes físicos.

A multa está fixada na Lei Municipal 6.133 de novembro de 2016, promulgada pela Câmara Municipal de Cuiabá.

De acordo com a Lei, fica proibida a circulação de ônibus e micro-ônibus urbanos no município de Cuiabá com plataforma elevatória de embarque defeituosa. O descumprimento por parte das empresas pode resultar no pagamento de multa no valor de R$ 5 mil, a qual será dobrada em caso de reincidência.