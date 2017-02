A Superintendência do Programa Ganha Tempo informa que, devido a um problema na rede elétrica, a unidade Ipiranga, localizada no centro de Cuiabá, não funcionará nesta quinta-feira (16.02). Uma equipe da Energisa já está no local para que os reparos sejam feitos de forma mais rápida possível e o atendimento volte ao normal.

Quem precisar dos serviços ofertados pelo Ganha Tempo podem se dirigir à unidade localizada no Várzea Grande Shopping. Lá, o atendimento ao público é realizado das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira.