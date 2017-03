Arquivo pessoal Família do menino Fábio Henrique precisa de doações em MT

Um menino de dois anos de idade teve as duas pernas e os dez dedos das mãos amputados após ter contraído meningite bacteriana e pneumonia, em Cuiabá. Fábio Henrique está internado no Pronto-Socorro municipal e deve receber alta nos próximos dias, após terminar o tratamento antibiótico. De origem humilde, a família está precisando de doações de fraldas, alimentos, e ainda uma cadeira de rodas ou próteses para o garoto.

A mãe do menino, a manicure Ângela Regina Santana, de 32 anos, vive no bairro Novo Paraíso I, na capital, e tem outros três filhos - sendo um deles uma menina de seis meses de idade. Ao G1, ela contou que Fábio Henrique começou a passar mal no dia 11 de janeiro com febre, vômito, desmaio e manchas roxas pelo corpo.

A mãe levou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Morada do Ouro, mas desistiu do atendimento devido ao alto número de pessoas na fila. “Nós levamos ele até a UPA, mas estava muito cheio então acabamos voltando para casa”, disse.

No dia seguinte, os sintomas continuaram e a mãe levou o menino até a Policlínica no bairro Verdão, na qual os médicos informaram que ele estava com meningite. A criança, então, foi levada às pressas para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

No PS, o menino foi levado para uma sala onde ficou isolado. Ele chegou a respirar com a ajuda de aparelhos por mais de dez dias, mas melhorou depois de receber tratamento com antibióticos. Entretanto, quando ainda estava tomando esses remédios, a criança passou por uma tomografia que constatou uma pneumonia.

Porém durante a internação no Pronto-Socorro, o menino teve problemas na circulação de sangue nas pernas e, por isso, precisou amputar os dois membros, pouco abaixo dos joelhos, no dia 14 de fevereiro. A medida foi tomada para que outras partes do corpo não fossem afetadas. Mas, ainda assim, o garoto teve os dedos das mãos atingidos e precisou amputá-los também.

“Quando eu soube que ele teria que amputar é como se estivesse arrancando uma parte minha também. Mas não poderíamos fazer nada, era para o bem dele”, disse a mãe.

Apresentando melhora, no dia 31 de janeiro a criança foi transferida para a ala da enfermaria do Pronto-Socorro, onde está terminando o tratamento com antibióticos. Segundo Ângela Regina, o menino está respirando sem aparelhos e consegue se alimentar normalmente.

Os outros três filhos do casal passaram por exames para saber se estavam com meningite, mas os resultados deram negativo. A mãe, que não tem conseguido exercer a atividade de manicure porque precisa ficar com o filho internado, disse que a família está precisando de doações urgentemente. O pai da criança é garimpeiro e está em viagem no Pará.

Uma das principais preocupações agora da mãe é em relação à adaptação do filho em relação aos membros amputados. “Gostaria de receber uma cadeira de rodas ou uma prótese, para que ele possa se adaptar e conseguir andar normalmente”, disse.