Rafaella Zanol Secid-MT

O governo do Estado irá auxiliar financeiramente na conclusão das obras do Balneário Lagoa, localizado no município de Poxoréo (a 270 km de Cuiabá).

De acordo com a Secretaria de Estado de Cidades, a obra é composta de três fases, sendo que pasta ficará responsável pela terceira etapa do balneário, que compreende um restaurante, parque, auditório e o projeto de acessibilidade, conforme consta no convênio firmado entre a Secid-MT e Prefeitura em 2014. Essa parte da construção custará R$ 3,5 milhões.

De acordo com o prefeito de Poxoréo, Nelson Paim, o aporte financeiro foi suspenso pela Caixa Econômica Federal (CEF) por inconformidades de projetos, que passa por readequação. Enquanto isso, as obras das duas primeiras fases estão paradas.

No entanto, o chefe do poder executivo de Poxoréo acredita que a visita do secretário Wilson e sua equipe técnica contribuirá para que a obra seja destravada e finalizada. “Por questões de inconsistências de projetos a obra está paralisada há dez anos. Nossa motivação no início do mandato é trabalhar juntamente à secid para que possamos finalizar e devolver o espaço para população de Poxoréo, que espera ansiosa por isso. A visita em loco do secretario Wilson Santos e equipe técnica é importante porque possibilita a comprovação real que existe, e a necessidade do empenho técnico e político para que as motivações que estão emperrando a obra sejam sanadas”, avaliou.

O secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, visitou o município nesse final de semana para conhecer de perto a edificação.

Terceira fase - A terceira etapa do complexo sob tutela do Estado já foi licitada, porém só deve ser iniciada após a conclusão das fases anteriores. O secretário Wilson Santos disse que o projeto será prioritário na Secid-MT. “Vamos tratar esse assunto com prioridade e responsabilidade porque é determinação do governador Pedro Taques. A secretaria é responsável pela terceira fase, a primeira e segunda são com a prefeitura em convênio com a Caixa Econômica Federal, mas vamos colaborar na readequação do projeto e na articulação junto à Caixa, para liberação dos recursos”, disparou Wilson Santos.

O secretário de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), Suelme Evangelista, que articulou a reunião para tratar sobre a construção do Balneário Lagoa, avalia a visita de Wilson Santos como uma credibilidade do Governo para com o município de Poxoréo. “Há dez anos que essa obra está parada e nunca veio um secretário de Estado aqui preocupado com o encaminhamento dela. É uma credibilidade que o Governo passa ao prefeito. Mais essa obra será destravada, confirmando a marca do Wilson à frente da Secretaria das Cidades. É um dia feliz para Poxoréo, em especial pra mim que pude recepcioná-lo na minha cidade. Fizemos agenda conjunta, cada um com suas demandas e em colaboração. Esse é o governo Pedro Taques, o qual não existe ilhas, não existe secretarias segmentadas. Somos uma grande rede de serviços que se colaboram, se articulam e que juntos buscam saídas sustentáveis para os problemas que temos”, disse.