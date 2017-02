A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso alerta os candidatos que farão o concurso para formação de cadastro reserva do Sistema Penitenciário estadual para algumas regras. As provas objetivas e dissertativas, para todos os cargos, serão aplicadas no domingo, 12 de fevereiro, em diversos polos do estado (Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Juína, Água Boa, Barra do Garças e Tangará da Serra).

O concurso é para os cargos de profissional de nível superior do sistema penitenciário em diversos perfis e agente penitenciário masculino e feminino. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e todas as informações devem ser buscadas pelo site http://www.ibade.org.br

1 - A abertura dos portões será às 7h30 e fechamento às 8h30 no turno da manhã, obedecendo ao horário de Mato Grosso.

2 - Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova onde constam data, horário e local de realização das Provas, disponível no site http://www.ibade.org.br

3 - As provas objetivas para todos os cargos terão a duração de 4h. Para os cargos com Prova Dissertativa, o tempo total de realização será de 4h30.

4. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas portando documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de uma hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões.

5. O candidato deverá também, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente. Não será permitido outro tipo de caneta ou material.

6. Após entrar em sala ou local de provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, pendrive, câmera fotográfica, gravadores, notebook e similares.

7 – O candidato também não poderá fazer uso de relógio de qualquer forma, material ou especificação, óculos escuros ou acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto que cubra a orelha ou obstrua o ouvido.

7. A empresa organizadora do concurso não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

8. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de realização das mesmas. Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros nos prédios.