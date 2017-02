Servidores públicos do município de Acorizal (à 60km da Capital), podem ter atraso no salário do mês de fevereiro de 2017, devido a falta do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que foi bloqueado por falta dos pagamentos das taxas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.

De acordo com informações da Prefeitura de Acorizal, essas três parcelas de R$ 1.516,00, somando um total de R$ 4.580,00, foram mais uma herança de dívida deixada pela gestão passada, que já foi quitada, mas que resultou no bloqueio do repasse do FPM para o Poder Executivo municipal.

O prefeito Clodoaldo Monteiro (PSDB) explicou que o repasse do FPM é a principal arrecadação do município e não descartou um possível atraso no salário dos funcionários públicos, caso esta receita não entre na conta da Prefeitura nos próximos dias.

“Detectamos este problema e buscamos resolver o quanto antes, dos inúmeros problemas que encontramos este é apenas mais um, mas a população pode ter certeza que já fizemos tudo que foi possível para pagar a dívida e evitar algum tipo de atraso”, declarou o prefeito Clodoaldo.

Conforme Clodoaldo, todas as questões de irregularidades já foram encaminhadas para os órgãos competentes, como Ministério Público, Tribunal de Contas, Delegacia Fazendária entre outros, e que cabe a eles agora cobrar e punir os responsáveis.