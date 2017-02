Reprodução Acidente entre duas carretas deixa três mortos

Acidente entre duas carretas na BR 364, KM 474 deixa três mortos, uma mullher e duas crianças. A colisão foi frontal e as duas carretas pegaram fogo. O acidente ocorreu por volta das 16 horas deste sábado (18.02), na região de Jangada.

Um das carretas estava carregada com soja e havia quatro pessoas, uma mulher e duas crianças que morreram carbonizadas e o condutor foi levado em estado grave para o Pronto-Socorro de Cuiabá. As duas pistas estão interditadas, conforme informação da Rota do Oeste.

O condutor da carreta vazia foi encaminhado também ao Pronto-Socorro de Cuiabá, em estado grave com queimaduras no corpo.

A perícia ainda não chegou ao local.