O governo do Estado iniciou nesta segunda-feira (11.12), o II Mutirão Fiscal Estadual, na Arena Pantanal, que acontece no segundo andar do estádio, com acesso pelos portões A e B, em Cuiabá.Segundo o procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, o mutirão beneficia o cidadão, o Estado, assim como do Poder Judiciário. Confira