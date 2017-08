Os vereadores de Várzea Grande aprovaram nessa quarta-feira (03.08), reajuste salarial de 50% aos pregoeiros da Prefeitura Municipal. O reajuste foi aprovado em sessão ordinária na Câmara Municipal.

De acordo com projeto de lei, encaminhado pela prefeita Lucimar Campos (DEM) ao Legislativo, será concedido um reajuste salarial de R$ 1 mil ao salário dos pregoeiros da Prefeitura, responsáveis pela realização de licitação da administração municipal.

Segundo o projeto, os pregoeiros, que antes estavam enquadrados na nomenclatura DNS 4, recebendo salário de R$ 2 mil mais R$ 1,5 mil de verba indenizatória, passarão a compor a nomenclatura DNS 3, com remuneração mensal de R$ 3 mil e verba indenizatório de R$ 2 mil.

Ainda, por meio do projeto, a prefeita criou o cargo de “coordenadora de merenda escolar”, com enquadramento na nomenclatura DNS 2. O servidor que for ocupar o cargo comissionado receberá um salário de R$ 4,5 mil, mais verba indenizatória de R$ 3 mil.

A matéria cita que a “coordenadora de merenda escolar” será responsável por desenvolver o cardápio da merenda escolar (que será implementado em toda rede municipal de Educação), e fiscalizar a execução desse cardápio junto às unidades de educação do município.

Apesar do reajuste salarial e da criação do novo cargo em comissão, a Prefeitura Municipal alegou no Projeto de Lei, que essas medidas não irão trazer ônus aos cofres públicos. O Poder Executivo alegou ainda, que o recurso para pagar as novas despesas com pessoal será retirado na exclusão de nove cargos de “coordenadora escolar” vinculado junto à Secretaria Municipal de Educação.

Conforme Projeto, no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação existe previsão de 39 “coordenadores escolares”, mas, atualmente a pasta tem apenas 30 nomeados na função. Apesar das funções vagas, o dinheiro que seria usado para pagar os nove servidores consta no orçamento da Secretaria, e a Prefeitura irá utiliza-lo para “honrar” com o reajuste dos pregoeiros e também para pagar a nova função criada na Educação.

Vale lembrar que atualmente a Prefeitura Municipal conta em seu quadro de servidores três pregoeiros.