Ilustração

A Prefeitura de Várzea Grande reajustou em 24,8% o contrato com a empresa Reta Projetos e Construções responsável por construir coberturas de quadras escolares no município. O aditivo contratual foi publicado na edição desta quinta-feira (03.08) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM).

De acordo com a publicação, a empresa, que tem sede em Cuiabá, conseguiu junto a administração municipal um reajuste contratual no valor total de R$ 135.996,40 mil, passando o contrato original, que tinha o valor de R$ 546.192,22 mil, para o valor global de R$ 682.188,62 mil, representando um reajuste de 24,8%

Conforme o aditivo contratual, foi reajustado o valor de R$ 67.998,20 mil referente a cobertura da quadra de esporte da escola municipal Emanuel Benedito de Arruda, localizada no bairro Santa Maria; e R$ 97.998,20 mil referente aos serviços executados na escola Profª Maria das Graças Pinto, localizada no bairro Jardim Gloria II. O valor de cada obra ficará na quantia de R$ 341.094,31 mil.

O contrato com a empresa Reta Projetos foi assinado em 17 de março deste ano, e tem vigência até 17 de março de 2017.

No entanto, conforme o cronograma de obra, as construções das coberturas das quadras escolares estão previstas para serem executadas no período de cinco meses a partir da ordem de serviço. A ordem de serviço, assinado pelo município para execução das obras nessas duas escolas, foi assinada em 27 de março, ou seja, o prazo de encerramento está previsto para encerrar no final deste mês de agosto.