O Tribunal de Contas do Estado (TCE), investiga, por meio de Representação de Natureza Interna, supostas irregularidades na concessão de aditivos contratuais por parte da Prefeitura de Várzea Grande em relação à empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda.

De acordo com a Representação, denúncia anônima protocolada na Ouvidoria do TCE, apontou que a Prefeitura teria efetuado aditamento dos contratos 026/2015, 074/2014 e 085/2013, ao longo de 2013 a 2017, superiores aos 50%, contrariando a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Os contratos foram assinados na gestão do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB) e mantidos na gestão de Lucimar Campos (DEM).

Conforme a denúncia, o contrato 085/2015, firmado em outubro de 2013 e que terminou em outubro de 2014, para locação veículos, tinha como valor inicial R$ 6.387.000,00 milhões e teve o seu valor final em R$ 19.153.000,08 milhões. Calculando os valores, o suposto aditivo contratual foi de mais de 200%.

O contrato 074/2014, assinado em setembro de 2014 e encerrado em setembro de 2015, para realização de serviços de limpeza urbana, tinha o valor inicial de R$ 7.099.198,32 milhões, mas conforme a denúncia, teve seu valor final em R$ 14.198.396,64 milhões. Calculando os valores, o aditivo contratual no contrato seria de 100%.

Já o contrato 026/2015, firmado em abril de 2015 e que se encerrou em abril de 2016, para locação de veículos, a denúncia relata que o mesmo tinha valor inicial de R$ 10.212.183,28 milhões, porém, teve seu valor final de R$ 18.140.966,82 milhões. Calculando o suposto aumento isso representaria um reajuste superior a 77,5%.

Apesar disso, das informações relatadas, a denunciante não revela os valores e nem o período em que os aditivos foram concedidos.

A equipe técnica do Controle Externo do Tribunal de Contas, com base nas informações prestadas pelo denunciante, realizou uma pesquisa no sistema Aplic e no site da Prefeitura de Várzea Grande, com intuito de confirmar a suposta irregularidade. Na pesquisa constatou-se a irregularidade na concessão de reajustes contratuais efetuados em prol da empresa Penta.

“Constatou-se que os contratos acima mencionados relativamente ao aumento sofrido em mais de 50%, ocorreu de fato, tendo em vista que os valores acrescidos no aditamento dos respectivos contratos ao longo de 2013 a 2017 são superiores aos 50%”, diz trecho extraído do relatório técnico.

A Secretaria concluiu pela procedência da denúncia e, consequentemente, pela conversão em Representação de Natureza Interna.

A Representação está sob análise do conselheiro interino João Batista de Camargo Júnior.

Vale lembrar que a Penta Locações é de propriedade do empresário Antônio Roni que é réu em das ações penais originárias da Operação Sodoma por suposto envolvimento no pagamento de propina ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), com objetivo de beneficiar a campanha de Walace Guimarães (PMDB) nas eleições de 2012.

Em seu parecer, a promotora de Justiça, Ana Cristina Bardusco, pediu condenação do empresário pelo crime de corrupção ativa. O pedido de condenação ainda deve passar pela magistrada da Sétima Vara Criminal, Selma Rosane Santos Arruda, que irá decidir se acata os argumentos do órgão Ministerial. Caso seja aceito, Roni pode pegar pena de 2 a 12 anos de prisão e mais multa.

Falhas no Portal – A reportagem do tentou consultar os dados relacionados aos contratos da Penta Locações no portal da Prefeitura Municipal, porém, não conseguiu devido o “Portal Transparência” apresentar problemas. Sendo assim, não foi possível o checar os valores dos aditivos no portal e nem mesmo os pagamentos que a empresa Penta recebeu dos referidos contratos.