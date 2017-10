VG Notícias

A prefeita Lucimar Campos (DEM) sancionou Lei Municipal 4.268/2017 que reserva cota de casas a serem construídas no município como habitação popular para idosos. A lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta sexta-feira (06.10).

De acordo com a Lei, 10% das casas que forem construídas no município ficarão reservadas para pessoas de 60 anos ou superior a essa idade.

“A pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de que trata a presente Lei poderá não ser o chefe da família. E não sendo o chefe, deverá comprovar que mora com ela”, diz trecho extraído da Lei.

Conforme a publicação, os idosos terão direito as casas em conjunto habitacional que tiver número superior de 20 residências construídas. Em caso de apartamentos, os espaços reservados a “terceira idade” serão aqueles localizados no térreo ou no primeiro andar.