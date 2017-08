A Prefeitura de Várzea Grande prorrogou por mais quatro meses o contrato com a empresa Inemat Instituto Nefrológico de Mato Grosso para prestar serviços de nefrologia para atendimento de pacientes internados com lesões agudas ou crônicas no Pronto-Socorro municipal.

A Inemat, instalada na área do Hospital São Lucas, em Várzea Grande, foi contratada em dezembro de 2016 pela Prefeitura para realizar serviços e disponibilização de equipamentos e aparelhos em comodato, juntamente com manutenção, insumos, mão de obra e materiais a serem realizados dentro das instalações da unidade de saúde e também nas instalações da Inemat.

Na época, a empresa foi contratada para prestar o serviço pelo período de quatro meses, com o valor global de R$ 722.489,60 mil – que representa o pagamento mensal R$ 180.622,40 mil pelo serviço.

Em março deste ano o contrato foi prorrogado pelo igual período (quatro meses), permanecendo o mesmo valor de R$ 722,4 mil. No último dia 31, o município voltou a prorrogar o contrato por mais quatro meses, mantendo o mesmo valor contratual.

Com a prorrogação, a empresa seguirá a prestar o serviço a Secretaria de Saúde de Várzea Grande até o início do mês de dezembro. Além disso, importante destacar que ao final desta prorrogação a empresa Inemat terá prestado o serviço ao município pelo período de 12 meses, ou seja, 1 ano. No final, a Prefeitura terá pago o valor total de R$ 2.167.468,80 milhões a empresa pela prestação do serviço.

Serviço – A empresa Inemat realiza junto a rede municipal de Saúde avaliações médicas especializada de nefrologia, sessões de hemodiálise crônica e aguda, implantes de cateter duplo lúmem para hemodiálise, kits de cateteres duplos, tratamentos dialíticos em UTI, cateter para diálise tenckoff, implantes cateter tenckoff, sessões laboratoriais de hemodiálise com paciente internado portador do HIV, e pagamento de honorários médicos.

A Prefeitura justifica que a contratação é necessária porque o Pronto-Socorro é “referência” em urgência e emergência para os municípios de diversas regiões do Estado que necessitam constantemente de avaliações e intervenções dentro da especialidade de nefrologia, com terapias medicamentosas e até de substituição renal com o uso de hemodiálise e suas variáveis: diálise peritoneal entre outras.