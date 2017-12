Um vídeo divulgado através das redes sociais mostra o momento em que uma adolescente de 16 anos, estudante da Unidade Escolar Firmina Sobrinho, no bairro Poty Velho, agrediu a socos e unhadas a diretora da unidade de ensino após receber uma reclamação por ter descumprido as normas de fardamento da escola. A jovem teria se irritado com a atitude da professora, iniciado uma discussão e, logo em seguida, investido com agressões físicas contra ela. (Veja o vídeo ao final desta matéria).

De acordo com capitão Antônio Carmo, comandante da Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipe), a guarnição foi acionada por volta das 9 horas da manhã de hoje (06). A informação era de que havia um tumulto dentro de uma unidade escolar no Poty Velho.

“Quando chegamos ao local, já havia acontecido o fato. A diretora estava lesionada nos braços e no rosto com marcas de unha, a adolescente estava no local e a família dela, bem como representantes do Conselho Tutelar e da Seduc também já se encontravam. A jovem foi levada para casa com os familiares e eles alegaram que ela já tinha acompanhamento especial por conta de transtornos psicológicos”, relata o capitão.

O PM informo ainda que os representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) marcaram uma reunião com a família da jovem, a jovem e a diretora amanhã na sede da Quarta Gerência Regional de Educação. O objetivo é resolver o impasse e ouvir as duas partes a respeito de como tudo aconteceu, bem como avaliar as devidas penalidades ao responsável pelo ocorrido.

A diretora da Unidade Escolar Firmina Sobreira esteve no Distrito Policial do bairro para registrar um Boletim de Ocorrência contra a adolescente por agressão.

Procurada, a Secretaria de Educação lamentou o fato de a diretora da Unidade Escolar ter sido agredida por uma aluna do 8º ano após ter sido cobrada pelo uso do fardamento completo. O órgão lembrou que o uso do fardamento é obrigatório em todas as escolas da rede estadual. Por meio de nota, a Seduc informou que repudia qualquer tipo de violência física ou psicológica, independente da motivação. A estudante, segundo o órgão, apresentava problemas de socialização e vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, que também foi acionado.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) lamenta o fato da diretora da Unidade Escolar Firmina Sobreira ter sido agredida fisicamente, por uma aluna do 8ª ano do Ensino Fundamental, de 16 anos, após ter sido cobrada pelo uso do fardamento completo. O uso do fardamento é obrigatório em todas as escolas da rede estadual e os pais e os alunos tomam conhecimento da obrigatoriedade no ato de matrícula.

Equipes com um psicólogo e um assistente social da 4ª Gerência Regional de Educação e da Companhia de Policiamento Escolar (CIPE) estiveram na Unidade para prestar assistência à diretora e apurar o caso. O resultado da apuração será enviado ao Conselho Escolar para que seja assinada a transferência da estudante.

A Secretaria de Educação destaca que vem desenvolvendo nas escolas projetos contra todo tipo de violência, como o Paz nas Escolas, e que em 2018 esses projetos serão intensificados.

">