Um norte-americano foi preso por ter trocado tiros com um suposto traficante de drogas que vendia brócolis em vez de maconha. Sababu Colbert-Evans, de 26 anos, morador da cidade de Aurora (EUA), foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio.

Em março do ano passado, ele foi enganado por Tercell Davis, um homem que dizia ser traficante de drogas. No entanto, o sujeito vendeu o equivalente a US$ 10 mil de maconha, mas trocou o entorpecente por brócolis.

Evans e outros compradores só perceberam que haviam sido enganados mais tarde, quando abriram a embalagem do produto.

Eles combinaram um novo encontro com Davis, usando nomes falsos. O grupo discutiu com o traficante e Evans disparou 11 tiros contra o sujeito.

Um dos disparos atingiu Davis, que sobreviveu, mas também foi preso por tentativa de homicídio.