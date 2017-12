Após ser acusado de agredir a esposa, Ellen Cardoso, Naldo Benny reativou suas redes sociais, no último domingo (10). O cantor aproveitou o espaço para postar uma declaração de amor a Mulher Moranguinho, mas bloqueou os comentários da publicação.

"Eu te amo! Lembro como se fosse agora como te encontrar foi tão bom, sintonia pura pela química, desejo, frisson. Eu te desejando e me declarando te querendo e me dando. Te pegar de madrugada para fazer com a nossa cara, te quero tanto...", escreveu.

E continuou: "É agora nossa hora, sua boca me devora, te quero tanto, te dou te entrego tudo! Vou cada vez mais fundo, e mergulho de cabeça nesse teu amor tão especial".

Em tempo: Naldo Benny, para quem não sabe, foi preso na última quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, por posse ilegal de armas. A denúncia foi feita pela esposa do cantor, Ellen Cardoso, que esteve na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) para informar que foi vítima de agressões - ela teria recebido socos, chutes e puxões de cabelo em uma briga.

O famoso deixou a delegacia mediante pagamento de fiança e explicou que não se lembrava de ter um revólver em sua casa. "Houve um assalto aqui há uns anos. As pessoas que trabalhavam comigo na época acharam melhor eu ter uma arma. Mas eu nem sabia onde ela estava", garantiu ao jornalista Leo Dias.