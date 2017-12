A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante duas mulheres acusadas de estelionato por venderem capas de celulares preenchidas com gesso como se fossem os aparelhos. A prisão aconteceu no município de Valparaíso, quando policiais flagraram as mulheres enganando compradores.

De acordo com a polícia, elas mostravam o aparelho verdadeiro, dentro de um saco, com um preço acessível. Após a venda, trocavam o celular por uma peça de gesso, no mesmo formato. Antes que os consumidores pudessem perceber que não haviam recebido o produto, elas fugiam do local. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Valparaíso.