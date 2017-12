Uma passageira foi morta com um golpe de canivete após uma discussão dentro de um ônibus Move — espécie de BRT — na Avenida Paraná, que fica no centro de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira. Segundo testemunhas, Valdete Lopes Queiroz, de 49 anos, falava alto e teria acordado uma das passageiras que cochilava no interior do coletivo, da linha 61, que liga o bairro de Venda Nova ao Centro da cidade.

De acordo com polícia militar, as duas passageiras começaram uma discussão. Na altura da avenida Paraná a suspeita pediu que o motorista abrisse a porta e, antes de desembarcar, ela sacou um canivete e acertou o tórax de Valdete. Em seguida, fugiu em direção à rodoviária de BH. No local, uma equipe da Samu foi acionada e encaminhou a vítima para o Hospital de Pronto-Socorro, mas ela não resistiu.

Imagens da câmera de segurança do ônibus serão solicitadas pela Polícia Civil para identificar a suspeita, que está foragida. O canivete utilizado no crime foi apreendido. O caso foi registrado pela Central De Flagrantes da Polícia Civil 2.