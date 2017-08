O corpo de Agatha Nicole Silva Victorino, de apenas 6 anos, foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira, dentro de uma mala jogada num rio no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. A menina estava desaparecida desde as 17h desta quinta, após ser levada do quintal de casa, na Rua 24 de Maio, também no Engenho Novo.

Segundo o avô da criança, ela foi raptada por um homem conhecido na região. Robson Ferreira de Araújo, de 54 anos, conta que o suposto sequestrador agiu com muita frieza e até fingiu que ajudava nas buscas depois que a família de Agatha começou a procurar pela criança nas ruas próximas da casa.

— Minha neta brincava no quintal de casa com os irmãos quando esse homem chegou. Ela era uma menina simpática e, como ele era conhecido de vista, acabou indo com ele. Quando vimos que ela havia sumido, começamos a procurar — contou Araújo, que não estava no quintal no momento do sequestro. — O homem foi tão frio que chegou a participar das buscas. Depois, sumiu.

Moradores da região viram um homem moreno — com cerca de 1,70m e que carregava uma mochila colorida — arrastar uma mala e jogá-la no rio. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local. A mala foi retirada da água e, dentro dela, estava o corpo da menina.

O cadáver de Agatha Nicole já se encontra no Instituto Médico Legal (IML). O avô dela disse que a família, agora, espera que o suspeito seja logo preso.

— Estamos todos arrasados. A mãe dela está medicada. Todas as nossas forças agora estão concentradas em encontrar esse homem. Ele tem que pagar pelo que fez. Como alguém tem coragem de fazer uma coisa dessas com uma criança indefesa? — desabafou Robson.

As investigações sobre o caso ficarão a cargo da Divisão de Homicídios (DH).

Comoção nas redes sociais

Em redes sociais, muitos lamentaram a morte da menina. Em postagens sobre o caso, as pessoas aprovitam, também, para dar condolências à família de Agatha.

"Quanta maldade com um ser tão indefeso, que Deus conforte o coração dos familiares".

"Como uma pessoa pode fazer isso com uma criança? O mundo está acabando e ninguém tá vendo isso".

"Senhor!!!!! O quê é isso que estamos vivendo?".

"Sem palavras".