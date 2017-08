Mesmo após ter usado as redes sociais para dizer que foi abandonado pelo filho Latino, dona Regina Dirce afirma que continua afastada do cantor. Ela usou novamente o Instagram para reclamar que o músico não liga para ela e fez fortes revelações sobre o passado do artista, bem como a conturbada relação que ele tinha com o pai, já falecido.

O desabafo aconteceu depois que uma seguidora lembrou Regina que Latino afirmou que já passou fome.

"Agora de ele passar fome, foi só um dia, quando o pai dele (hoje falecido) o expulsou de casa, porque queria que ele fosse militar e não cantor de funk. Então, o que eu fiz: levei ele para os EUA para morar comigo. Até então não tinha dado permissão da entrada dele nos EUA, porque tinha o pai dele vivo aqui em Maria das Graças, no Rio", respondeu ela. "Eu, como mãe, nunca abandonei o meu único filho, que eu amo demais. Hoje, ele nem dá um telefonema", reclama.

Cantora e atriz, a mãe de Latino afirma que foi ela quem ensinou o filho a cantar.

"Ele não deveria agir dessa forma comigo. Ele mesmo disse na TV, em programas dos Dias das Mães, que eu ensinei ele a cantar e dançar. Sou cantora desde os meus 16 anos! Sou atriz desde os meus 17..

Meu filho me bloqueou

Na semana passada, Regina postou que o filho a bloqueou das redes sociais após ela dizer que o cantor dava mais atenção para o macaco de estimação Twelves do que para a própria mãe.

"Vim aqui esclarecer sobre mim e o meu filho único que Deus me deu. São muitos internautas me perguntando sobre a minha situação com o meu filho. Por isso, resolvi escrever. A Regina Dirce só anda muito triste porque o meu filho não quer saber de sua mãe. Parece que esse sumiço do meu neto Twelves eu tive que pagar o pato. Nem lá eu estava na casa dele, na Barra. Meu filho me bloqueou de vez no site de relacionamento", escreveu Regina.

Ela ainda informou que mesmo com a ausência do filho, ela o perdoa.

"Só quero que um dia ele coloque a mão no seu coração e diga para ele mesmo: 'Deus, porque eu fiz isso com a minha própria mãe? 'Que Deus perdoe ele, porque por mim, já está perdoado. E todas as mães são assim, e acabam perdoando de qualquer forma".

A aposentada já havia usado as redes sociais para reclamar do filho. No início de junho, quando o macaco do cantor ficou sumido por um dia, ela usou o Instagram para puxar a orelha do filho.

"Vê se liga para a sua mãe, andei doente e você nem quis saber. Seu Twelves é mais importante do que sua mãe, se você ainda me considera como mãe", escreveu ela na rede social.

A mãe do cantor ainda fez outro comentário em uma foto de Latino com a atual namorada, Jéssica Rodrigues, reclamando por não receber visitas do filho:

"É uma pena. Sempre ele vai para Miami (EUA), que é muito mais longe, mas infelizmente, nunca vem me visitar aqui na minha casa de Realengo (Zona Oeste do Rio)".