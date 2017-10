PM

Na madrugada desta sexta-feira (06.10), João dos Santos Campos, 41 anos, acusou cinco travestis de tentar roubá-lo em um motel localizado no bairro Jardim Potiguar, região do Zero Km, em Várzea Grande.

Geovane Gonçalves da Penha, 28 anos, Francisco Guimarães Junior, 20 anos, Eliandro Brasiliano de Moraes, 31 anos e Felipe Jayne da Silva Gomes, 22 anos e Christhian Augusto de Magalhães Campos vão responder por roubo tentado e desacato.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a recepcionista do Motel Sex-Sabe acionou a polícia, relatando um roubo no interior de um dos quartos.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com a mão na boca e sangrando e em sua frente três pessoas impedindo sua passagem e discutindo com o mesmo.

O homem relatou que os indivíduos tomaram a chave do seu veículo Fiat Uno e queriam todo seu dinheiro.

Para a polícia, os acusados disseram que não estavam roubando e que a vítima estava mentindo. O suspeito Geovani estava muito alterado vindo a apontar o dedo no rosto do policial que atendia a ocorrência, dizendo palavras de baixo calão.