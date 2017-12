O sertanejo Gusttavo Lima costuma usar o Instagram para ostentar cliques de seus mimos nada econômicos. Daí o momento curioso: o cantor decidiu dar uma pausa na exibição de carrões para, em um vídeo publicado na rede social, protestar contra o preço da… coxinha no Aeroporto de Guarulhos.

O astro se surpreendeu com o valor do salgado, vendido a 9 reais, e reclamou em alto e bom som. “Tô aqui no Aeroporto de Guarulhos, aguardando pra decolar, fui comer uma coxinha e olha o preço. Tem base um preço desse? Eu não dou conta! Aí eu quebro!“, protestou Gusttavo. “Diga não à coxinha de 9 reais… Tá faltando bom senso! Pronto, falei“, completou.

Os seguidores, claro, não deixaram barato e rapidamente detectaram um lado um tanto incoerente na declaração do cantor. “Meu bem, se ele tá achando caro, o que sobra pra gente, seres normais?“, perguntou uma fã. “Se tá ruim pra você imagina pra nós“, disse uma outra.