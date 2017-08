Reprodução

A dupla Anavitória passou por um pequeno susto durante sua participação no programa "Música Boa Ao Vivo", apresentado por Anitta, no Multishow. Ana Clara Caetano e Vitória Falcão receberam um prêmio das mãos da cantora e comemorarm pulando bastante, até que Ana caiu do palco e ainda puxou Vitória junto.

Após o susto, as meninas foram para o camarim e Anitta comentou que elas estavam bem. "A galera vem aqui e gosta de cair é uma coisa que acontece e a gente já está até acostumado, mas até do que vocês de ver. Mas está tudo bem com elas, só que estão com um pouquinho de vergonha de cantar, mas eu falei que tá tudo certo", brincou Anitta.

Pouco depois, a dupla fez piada sobre o tombo no Stories do Instagram. "Ana, eu quero perguntar para você o que você sentiu hoje no 'Música Boa?' Como que você está?", perguntou Vitória. "Gente, fiquei no chão, fiquei passada, com tamanha energia", brincou Ana.