Quem já abasteceu um carro sabe que fumar em postos de gasolina não é uma boa ideia — afinal, há litros e litros de produtos inflamáveis no local. No entanto, muitos ignoram essa recomendação. É o caso de um motorista bastante irresponsável que, mesmo ao ser questionado sobre o hábito por outro cliente, não se importou com os riscos e continuou fumando.

No vídeo, publicado na terça (3) no YouTube, é possível ver que dois carros se aproximam do posto de gasolina. O consumidor à direita do vídeo, usando uma camiseta branca, está fumando enquanto abastece o carro. O rapaz à esquerda, então, pede para ele apagar o cigarro. Ele ignora, mesmo com os pedidos constantes do homem. Ele, então, perde a paciência e procura um funcionário, que resolve “ajudar” o fumante… será?

Pois é, uma pequena dose de “karma” para o fumante. O funcionário, vendo que o consumidor insistia em continuar fumando mesmo com os alertas constantes de um rapaz, decidiu pegar o extintor de incêndio e acabar com a bituca perigosa. Segundo alguns internautas, o caso aconteceu na Bulgária e, após o ocorrido, o empregado foi parabenizado pela gerência e ganhou uma TV de LED como recompensa. “Este funcionário merece um aumento!“, elogiou uma mulher. “É o empregado do mês“.