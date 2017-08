Os vereadores de Várzea Grande realizam nesta quarta-feira (02.08) a primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar. Os vereadores entraram em recesso em 28 de junho.

De acordo com a pauta de votação da Câmara Municipal, os parlamentares devem apreciar na sessão de hoje dois projetos de lei que visa a desafetação da área onde está construída a sede do Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag).

O projeto de lei 52/2017 trata da desafetação de uma área de 851,57 m² de uma praça, enquanto que o projeto de lei 53/2017 refere-se à desafetação de uma área de 883,57 m² referente a rua Pampulha. Ambas as áreas estão localizadas no bairro Jardim Aeroporto.

Na ordem do dia, está previsto ainda alteração da Lei Municipal 3.724/2012 que dispõe sobre estrutura organizacional e quadro de provimento em comissão do Previvag. A matéria tem como objetivo corrigir as tabelas dos cargos comissionados da autarquia, passando assim a usar a nomenclatura de DGA aos servidores ocupantes de cargo em comissão.

Além disso, será apreciado abertura de crédito adicional no orçamento anual de 2017 no valor de R$ 339.175,23 voltado a atender programas sociais vinculados a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação do município; e também projeto de lei que visa corrigir a regularização de áreas desapropriadas em 2004 pela Poder Público Municipal.

Crédito adicional – Conforme o projeto de lei 67/2017, a Prefeitura Municipal solicita a autorização da Câmara Municipal para abertura de crédito adicional no orçamento anual de 2017, onde pretende acrescer R$ 144.774,85 voltado a atender o programa “Brasil Carinhoso” que visa articular ações das áreas de saúde, educação e renda. Dentre as iniciativas, destaca-se o apoio financeiro suplementar às creches, que visa expandir a quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em creches públicas ou conveniadas.

Consta na matéria R$ 91.800,00 mil vinculado ao programa de “Erradicação ao Analfabetismo”, com objetivo de adquirir alimentação para atender o projeto “Muxirum da Alfabetização”- que é desenvolvido pelo governo do Estado e tem como parceiro a Prefeitura Municipal. O projeto “Muxirum” tem a finalidade de alfabetizar jovens, adultos e idosos em vários bairros da cidade.

O projeto destina ainda R$ 60 mil para serem investidos no âmbito do programa “Primeira Infância”, com objetivo de qualificar e incentivar o atendimento e acompanhamento gestantes e crianças na primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistencias. Além disso, serão inseridos R$ 42.600,38 mil no programa “Brasil Alfabetizado” com objetivo de alfabetizar jovens, adultos e idosos estimulando-os a continuarem sua formação em cursos de Educação de Jovens de Adultos (EJA).

Desapropriações – Os vereadores irão apreciar o projeto de lei 65/2017 que visa alterar Lei Municipal 2.682/2004, que dispõe sobre a desapropriação de área nos bairros Nova Ipê, Imperial e Nova Esperança. O projeto de lei visa corrigir a regularização das desapropriações realizadas em 2004.

Com a desapropriação, a Prefeitura Municipal construiu um poço artesiano no bairro Nova Ipê e a Escola Municipal Benedita Bernardina Curvo. Além disso, uma das áreas desapropriadas foi utilizada para a construção da Escola Estadual Jaime Verissimo de Campos Júnior (Jaiminho).