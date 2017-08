VG Notícias Taques foi preso no final da manhã desta sexta, acusado de participar de esquema ilegal de escutas telefônicas no Estado

A defesa do ex-secretário chefe da Casa Civil, Paulo Taques, afirma em nota que ele não obstruiu investigações ou agiu no sentido de estimular a ocultação ou destruição de provas inquisitoriais, mantendo-se fiel à sua conduta moral como cidadão e advogado.

Paulo Taques foi preso no final da manhã desta sexta (04.08), acusado de participar de esquema ilegal de escutas telefônicas no Estado. No entanto, a defesa nega as acusações.

“O advogado Paulo Taques não cometeu crime de escuta ilegal tampouco ordenou que cometessem tal prática ilegal” diz a defesa.

Segundo consta da nota, Paulo Taques recebe com absoluta estranheza o pedido de prisão, tanto pelo rol de justificativas suscitadas pelo desembargador Orlando de Almeida Perri, quanto pelo caráter preventivo da prisão, que na visão da defesa foi “absurdamente desnecessário sob o prisma legal”.

Ao finalizar, a defesa enfatiza que Paulo Taques “segue à disposição do Judiciário e das autoridades policias mato-grossenses, como sempre o fez, para quaisquer esclarecimentos que tragam à luz, com clareza solar, a verdade”.

Segundo informações obtidas pela reportagem do , a defesa de Paulo Taques irá recorrer da decisão que culminou na prisão do ex-secretário de Estado diretamente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).