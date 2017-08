VG Notícias Juíza Selma Arruda

Atendendo aos pedidos formulados pelo advogado Francisco Faiad e pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB/MT), a Corregedoria Geral de Justiça do Estado abriu uma sindicância para apurar conduta da juíza da Sétima Vara Criminal, comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, na condução dos processos em decorrências da Operação Sodoma, e suas fases.

Faiad e a OAB questionam a conduta ética da magistrada. Segundo Faiad, a postura adotada pela juíza, em especial na condução de processos judiciais com maior interesse da população, e por consequente dos meios de comunicação, não conduzem com os preceitos do Código de Ética da Magistratura Nacional e afronta redações dispostas na Lei Orgânica da Magistratura (LOMAM).

Ainda, conforme Faiad, Selma concede entrevista emitindo juízo de valor acerca de processos em andamento e cita, sucessivos vazamentos de delações sigilosas e diálogos sigilosos avogados/clientes, à imprensa.

Já a OAB/MT alega que Selma tem adotado postura que não se revela adequada ao exercício da judicatura.

A corregedora geral de Justiça, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, acatou os argumentos e concedeu prazo de 10 dias para Selma apresentar defesa contra as acusações.

“Após minuciosa análise de todos os fatos narrados e da manifestação apresentada pela magistrada, bem como diante do poder fiscalizatório e correcional atribuído a esta Corregedoria Geral de Justiça, concluo ser necessária uma melhor investigação da conduta praticada pela magistrada Selma Rosane santos Arruda, haja vista que, as apontadas irregularidades, acaso comprovadas, podem caracterizar ofensa aos deveres legais atribuíveis aos magistrados, inclusive concernentes ao compromisso institucional na prestação do serviço público, em tese, os previstos no artigo 35, inciso I, da LOMAN” diz decisão da corregedora.

Além disso, a desembargadora cita que “a sindicância é meio de elucidação de transgressões funcionais e, não possui o fim de servir como mecanismo de direção de punição, ressalvados os casos de conduta de menor gravidade, que admitam a imposição de penas mais brandas”.

“Desta feita, diante dos fatos noticiados a esta Corregedoria, e com fulcro na legislação pátria, impõe-se a apuração mais acurada da situação exposta, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa, por meio de instauração de sindicância. Posto isso, determino a instauração de Sindicância em face da dra. Selma Rosane Santos Arruda” decide a desembargadora.

No entanto, a corregedora não vislumbrou, por agora, a necessidade de afastar cautelarmente a magistrada dos julgamentos referentes a Sodoma. “Haja vista não ter restado justificado a adoção de medidas tão drásticas, bem como, pelas informações prestadas pela magistrada, também não vislumbro por ora, a necessidade de realização de Correição Extraordinária ao juízo da Sétima Vara Criminal” diz decisão, confira abaixo trechos da decisão: