VG Notícias Presidente do TJ, desembargador Rui Ramos disse que tem pressa em dar ordem de serviço na construção

O presidente do Tribunal de Justiça (TJ-MT), desembargador Rui Ramos afirmou estar empenhado em dar ordem de serviço, o quanto antes, na obra do Complexo Judiciário de Várzea Grande, que será instalado no Bairro Chapéu do Sol.

A pressa, segundo ele, se dá pelo fato do atual Fórum da cidade não ter mais condições de atender as necessidades da sociedade.

“O Fórum de Várzea Grande hoje não tem mais para onde ir. Eu poderia pensar numa elevação, mas não temos esse costume aqui no Estado de fazer Fórum com andares. Encarece, dificulta, inibe, não é condizente”, disse.

“Tudo que era possível fazer de reformas, melhorias, foi feito. Sabemos das dificuldades enfrentadas pela população e servidores no local. O número de pessoas que transita lá diariamente acaba lotando os corredores e fica parecendo alguma coisa que as pessoas acham que é uma desorganização, mas não é. É que não dá mais. O Fórum foi concebido em uma determina época para uma determina realidade. Hoje, a realidade é outra, por isso é tão importante a obra do novo Complexo Judiciário”, completou.

Conforme ele, a licitação da obra, que custará mais de R$ 53 milhões será aberta em outubro. A previsão para a entrega é 2020.

O desembargador frisou que Complexo Judiciário dará aos munícipes um Fórum adequado e mais moderno. O projeto prevê capacidade para abrigar 22 Varas, dois Juizados Especiais, Central de Atendimento, Tribunal do Júri e demais salas que compõem as instalações da Comarca.

“A população, até por conta da evolução da sociedade, não tem mais paciência de se esperar por certas coisas. Quer uma solução mais rápido, ou seja, quer a praticidade. Logo, acredito que tudo será digital, porém nós ainda teremos a necessidade de locomoção ao Fórum para uma audiência, por exemplo. Então eu preciso acolher essas pessoas de modo digno, não posso mais ficar imaginando que vou fazer uma audiência debaixo de um pé de manga, não é mais possível. A necessidade hoje é diferente”, afirmou Ramos.

Para o desembargador, a construção do Complexo Judiciário será um marco para Várzea Grande.

“Não me importo com placas, com nada, o que preciso é iniciar [a obra]. Se conseguir encerrar no meu biênio ótimo, mas se não, terei satisfação igual”, disse.

Rui Ramos garantiu que os atrasos nos repasses do Governo do Estado com os Poderes, que já ultrapassa uma dívida de mais de R$ 100 milhões só com o Judiciário, não irá atrapalhar no andamento do processo da obra.

“Temos a quantia necessária para fazer a construção. Demora um pouco mais, devido toda burocracia da licitação, enfim, mas o importante é que se inicie e termine, porque o orçamento para esse Fórum está reservado e não há mais volta”, pontuou.