O Tribunal de Contas de Estado (TCE) multou o presidente da Câmara de Várzea Grande, vereador Chico Curvo (PSD), por omissão de documentos relacionados à aplicação e utilização dos recursos da Casa de Leis.

A Secretaria de Controle Externo do TCE ingressou com Representação de Natureza Interna contra a Câmara Municipal em razão do não atendimento à solicitação para envio de documentos, configurando sonegação de informação.

De acordo com os autos, a Câmara deixou de enviar documentos referente a informações de pagamentos orçamentários e extraorçamentários do banco de dados em arquivo texto; relação de ordens de pagamento extraorçamentários do exercício de 2015, cujo relatório é precário, e do exercício de 2017.

Além disso, o Legislativo deixou de repassar ao Tribunal de Contas a relação de ordens de pagamento orçamentárias referentes ao exercício de 2017; relação de restos a pagar dos exercícios de 2015, 2016 e 2017; folhas de pagamento referentes a março de 2015 a janeiro de 2016; e listagem das contas bancárias que foram utilizadas e/ou estão em utilização pela Câmara Municipal, com a identificação do nome e número do banco, agência, conta corrente e conta investimentos, do período de 01 de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2017.

Em sua defesa, Chico Curvo informou que, em decorrência da troca de sistema do Legislativo, não foi possível disponibilizar as informações referentes ao exercício de 2015, conforme a apresentação de dados da ACPI informática, empresa responsável pelo sistema da Casa. Todavia, comunicou que enviou ofício explicativo do sistema e CD ROM.

Após isso, Chico Curvo requereu reunião com a equipe técnica do TCE, ocorrida em 25 de agosto de 2017, e nela ele disponibilizou o acesso às informações complementares relativas ao exercício de 2015, por meio da liberação do acesso ao sistema utilizado no referido exercício e, em relação ao exercício de 2016, foi reenviado o arquivo em formato de texto.

Diante disso, a equipe técnica emitiu parecer pelo conhecimento da Representação, em razão da constatação de sonegação de informações requisitadas pelo Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas emitiu parecer acompanhando o entendimento da equipe técnica, além de aplicação de multa à Chico Curvo.

Ao analisar o processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen Marques, apontou que ficou constatado que os dados relativos aos pagamentos orçamentários e extraorçamentários, referentes ao exercício de 2017, são dispostos de maneira que “é impossibilita a identificação dos títulos das tabelas, prejudicando a evidenciação do campo”.

Segundo ela, não é possível visualizar a movimentação orçamentária, extraorçamentária e da folha de pagamento enviados pela Câmara Municipal, como também não se pode identificar à relação de ordens de pagamento orçamentárias, extraorçamentárias e de restos a pagar da Casa de Leis referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Diante da omissão de informações, a conselheira multou Chico Curvo em R$ 763,32, que deve ser pago no prazo de 60 dias. Além disso, determinou que o gestor encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de até 30 dias, todas as informações faltantes sob pena de aplicação de nova multa.