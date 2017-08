prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente (PV)

O juiz da 25ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Leonísio Salles de Abreu Júnior, arquivou denúncia contra o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 562 km de Cuiabá), Wagner Vicente (PV), referente a suposto crime eleitoral cometido nas eleições de 2016.

A Coligação “O Progresso Não Pode Parar”, do prefeito derrotado Anderson Andrade (PSDB), ingressou com denúncia contra a coligação do prefeito eleito Wagner Vicente alegando de que o comício de encerramento da campanha dele teria sido realizado em frente à Câmara Municipal, ferindo assim a legislação eleitoral.

Em sua defesa, a Coligação de Wagner Vicente confirmou que em um primeiro momento o local escolhido para realização do comício de encerramento da campanha seria em frente do legislativo, mas que os responsáveis mudaram o local e o mesmo foi realizado distante da Casa de Leis.

Diante das argumentações da defesa, o Ministério Público Eleitoral (MPE) emitiu parecer pelo arquivamento da denúncia.

O juiz eleitoral Leonísio Salles acolheu o parecer do MPE e determinou o arquivamento da denúncia contra o prefeito Wagner Vicente.

Importante destacar que Wagner Vicente foi eleito prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade após obter 4.781 votos nas eleições de 2016. Já seu adversário no pleito eleitoral, o empresário Anderson Andrade conquistou apenas 3 mil votos.