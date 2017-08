VG Notícias Assembleia Legislativa de MT

O servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), Odenil Rodrigues de Almeida, afirmou ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que atestou notas fiscais e execução de serviços da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) sem saber se eram prestados ou não, com a autorização dos deputados Guilherme Maluf (PSDB) e Ondanir Bortolini (PSD), Nininho.

Segundo o servidor, aceitou a atestar os serviços, sem saber se eram executados ou não, com medo de perder o cargo comissionado. Há 10 anos em cargos comissionados, ele ingressou na Assembleia como assessor parlamentar do deputado Guilherme Maluf, depois passou a vários cargos vinculados a outros deputados ou até à Mesa Diretora. E atualmente ocupa a função de consultor legislativo, vinculado à Mesa Diretora e nomeado em março deste ano. Em 2015 e 2016 ocupou a função de secretário de serviços legislativos, também nomeado pela Mesa Diretora e sua principal atividade consistia em acompanhar os trâmites de projetos legislativos, no que concerne ao convênio da FAESPE/ALMT, não tinha uma função específica relacionada ao mencionado convênio.

Segundo ele, no último trimestre de 2015, foi procurado na Assembleia por Jocilene Rodrigues de Assunção, que solicitou que ele (Odenil) atestasse a execução dos serviços. Ele disse em princípio se recusou a assinar os documentos, pois desconhecia a prestação dos mencionados serviços e não tinha a função de fiscalizar ou acompanhar a execução dos serviços, que então se dirigiu aos deputados Guilherme Maluf e ao Nininho, que autorizaram a assinar os documentos, que a partir de então passou a atestar a prestação dos serviços conforme a Jocilene lhe trazia as notas e relatórios das atividades, por umas três ou quatro vezes e não se recorda os valores das notas, que apresentava os documentos aos deputados Maluf e Nininho, e que não sabe se os “serviços” foram ou não executados e que assinou os documentos com medo de perder o cargo comissionado.

O número de empresas fictícias e pessoas envolvidas no esquema de desvio de recursos públicos em convênios da FAESPE podem ser maiores do que detectados até o momento, de acordo com o Gaeco.

O montante desviado até agora é de R$ 3 milhões entre recursos da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado. O maior rombo foi na Assembleia Legislativa, onde aproximadamente 30% do convênio não era executado de fato. O Gaeco concluiu que o rombo pode ser maior do que inicialmente detectado - e que pode envolver outras empresas participantes dos convênios firmados entre Faespe e entes públicos.

“Nesta quadra, cumpre esclarecer que o teor dos interrogatórios dos investigados, aliado à documentação apreendida, sugerem que o número e empresas e pessoas envolvidas no esquema criminoso, bem como o prejuízo acusado aos cofres públicos sejam exponencialmente maiores, o que será devidamente apurado em procedimentos complementares a este que embasam a peça acusatória”, diz trecho da denúncia.

Segundo o Gaeco, havia divisões de tarefas definidas na organização criminosa, liderada pelo servidor do TCE, Marcos José da Silva, preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) em 20 de junho na operação Convescote e sua esposa, Jocilene Assunção (em prisão domiciliar).

Conforme o Gaeco, Jocilene movimentou em sua conta corrente no Banco Sicoob, no período de 22 de maio de 2015 a 27 de junho de 2016, o montante de R$ 1,164.352,44 milhão, destes, 48% dos créditos foram feitos por ela mesma e11% foram provenientes de seu marido, Marcos José e somente 4% são recursos de sua própria empresa (Jocilene).

Mesmo sabendo que os “serviços” não eram executados, os servidores, tanto do Tribunal de Contas, quanto da Assembleia Legislativa, (Alisson Luis Bernardi, Nerci Adriano Denardi, Márcio José da Silva, Tscharles Franciel Tschá, Drieli Azeredo Ribas, Marcelo Catalano Correa, Sued Luz, Odenil Rodrigues de Almeida, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marcos José da Silva e Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim), atestaram falsamente, em continuidade delitiva, a prestação de “serviços” fazendo inserir, assim, declaração falsa que devia ser escrita em documentos públicos, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Lázaro Romualdo admitiu em seu interrogatório, que atestou as notas mesmo sabendo que muitos serviços atestados por ele, não haviam sido executados.

Quanto ao servidor do TCE, Marcele Catalano, que afirmou apenas atestar as notas fiscais, foi constatado que “a data constante emitida no relatório de serviço é posterior à data em que foi feito o atesto na nota fiscal, e em algumas situações a própria data constante do relatório elaborado pelo “prestador dos serviços” é posterior ao atestado emitido na nota fiscal.

Os documentos apreendidos também revelaram que Márcio José da Silva, Marcelo Catalano Correa, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim e Alison Luis Bernardini atestaram notas fiscais sem o correspondente relatório de atividades. Jocilene e Marcos José atestaram, segundo Gaeco, inúmeros “serviços” de empresas de fachada.

“Chama atenção a audácia e ousadia do grupo criminoso, que Jocilene atestava os “serviços” prestados pelo seu cunhado também denuncia José Carias da Silva Neto e de seu colega da Faespe Hallan Gonçalves de Freitas.

As investigações do Gaeco continuam e os alvos são: José Augusto Proença de Barros, Fadia Kassen Fares Garcia, Maurício Marques Júnior, Enéias Viegas da Silva e Geraldo Marcelo Coutinho Horn.

“Com efeito, são necessárias diligências complementares para aferir a participação ou não de alguns investigados no âmbito da organização criminosa”.

