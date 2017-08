Cinco ocupantes de um veículo HB20 morreram na noite deste domingo (06.08) em uma colisão com uma carreta Scania na BR-364, no município de Rosário Oeste (112 km de Cuiabá).

Segundo informações da Rota do Oeste, o acidente foi registrado por volta das 19h31. Com o impacto frontal, o carro que seguia sentido norte saiu da pista e pegou fogo. Os cinco ocupantes morreram no local.

A carreta que sentia sentido sul tombou, mas o motorista saiu ileso.

Ainda conforme informações preliminares, a família era de Sorriso e estava a caminho do município.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia foram acionadas.