Força Tática/2ºCR

Três homens foram presos em flagrante delito no bairro 13 de Setembro, em Várzea Grande, após o assalto em uma residência, no qual fizeram o proprietário refém. O assalto ocorreu no último sábado (05.08).

De acordo com a Polícia Militar, a polícia recebeu informações de que dois homens haviam saído de uma casa, no bairro Monte Castelo, levando um carro e o proprietário refém.

Uma guarnição da 15ª Companhia da Força Tática de Várzea Grande saiu em diligência e flagrou os ladrões no veículo da vítima, uma caminhoneta Strada, de cor preta. Os policiais também avistaram uma motocicleta ocupada por dois rapazes, dando cobertura aos dois ocupantes do carro.

Os três suspeitos foram presos, porém um dos que estavam na moto conseguiu fugir. Ao serem presos, L.V.S., de 25 anos, A.D.S., de 19, e M.A.S.A., de 23, confessaram participação e disserem que libertaram o dono da casa em uma rua do bairro 15 de Maio. O morador foi localizado bem, sem nenhuma lesão física aparente.

No Strada apreendido com o trio estavam os objetos roubados: dois televisores, duas correntes aparentemente de ouro, um relógio de cor prata, quatro celulares, R$ 820, além de outros objetos.

A motocicleta e a arma utilizadas no assalto, um revólver calibre 22, com seis munições intactas, e um capacete foram apreendidos. (Com informações PM/MT).