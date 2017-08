Mais de 200 tabletes de maconha foram apreendidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, na tarde dessa sexta-feira (04.08). A droga foi localizada em uma casa no bairro Jardim Vitória em poder de Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja, 23, Ronaldo Rosário de Souza, 21, Tatiane Caroline Rezende Sobrinho, 25, autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A apreensão foi realizada após a equipe da DRE receber uma denúncia anônima de que em uma residência no bairro Jardim Vitória havia uma grande quantidade de entorpecente armazenada. Segundo as informações, ainda no local havia um veículo Fiat Uno, preto, que era utilizado para comercialização da droga.

Com base na comunicação, os policiais se deslocaram até o endereço e em vigilância das proximidades visualizaram o veículo mencionado, em uma casa que já era investigada como ponto de venda de drogas. Durante o monitoramento, os investigadores flagraram uma pessoa saindo da casa com uma sacola. Na abordagem do suspeito ficou constatado que ele carregava uma porção de maconha.

Diante da situação, os investigadores foram até a residência, onde foram recebidos por Fernando. Ao perceber a presença da Polícia, um dos suspeitos que estava no imóvel, pulou o muro para casa vizinha que estava abandonada. A residência estava totalmente aberta e em buscas no local, os policiais encontraram 204 tabletes inteiros de maconha, além de três pedaços médios e 42 porções pequenas da droga.

No local, também foram apreendidas balanças de precisão, dinheiro em notas miúdas, um revólver, notebook, apetrechos para embalo da droga e outros produtos característicos da atividade do tráfico. Os três suspeitos que estavam na casa foram conduzidos a DRE, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e munições.

De acordo com o delegado titular da DRE, Vitor Chab Domingues, a droga será pesada mas acredita-se que o total ultrapasse 230 quilos. “Já conseguimos qualificar o quarto suspeito que estava na residência e conseguiu fugir”, destacou o delegado. (Com informações da PJC/MT)