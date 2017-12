A Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE), cumpriu três mandados de buscas e apreensão nos bairros Jardim Glória e Atlântico. Conforme o delegado, Marcelo Miranda, durante buscas decorrentes da operação “Babilônia”, foram feitas duas prisões.

O mandado de prisão preventiva foi para Adelino Vicente Campos, contudo, durante o cumprimento de prisão, Tiago Batista do Nascimento, 27 anos, foi preso em flagrante com pasta base cocaína.

“Nós cumprimos três buscas e uma prisão em Várzea Grande, em uma das buscas, gerou um flagrante, então nós saímos de Várzea Grande com dois presos, um que já tinha prisão decretada e outro que foi prisão em flagrante, ele foi encontrado com pasta base cocaína. O restante apenas mandado de busca, sem prisões decretadas”, aifrmou Marcelo Miranda.

Ainda segundo ele, as investigações apontavam que Adelino Vicente Campos, alvo da prisão preventiva seria um dos fornecedores da droga.

“Os presos de Várzea Grande foram pedidos buscas porque foi apurado envolvimento deles com as bocas de fumo da Capital. Por hora foi apurado que eles tinham os mesmos fornecedores, com os outros investigados, sendo que um deles, o que teve busca e apreensão ele era um dos fornecedores”, relatou o delegado.