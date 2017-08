Reprodução/Ilustração

O professor S.W.A, de 39 anos foi preso por estupro a vulnerável pela Polícia Civil em Sinop (500 km ao Norte). O suspeito é acusado de aliciar meninos via dois grupos em redes sociais (Whatsapp e Facebook). O flagrante ocorreu na segunda-feira (31.07), depois que a cunhada de um menino de 12 anos registrou a ocorrência.

De acordo com a polícia, a cunhada apresentou as conversas mantidas entre o professor e o adolescente, incluindo, fotos e um vídeo do suspeito se masturbando. Nas mensagens, o pedófilo havia marcado encontro com o garoto naquele dia.

Os policiais iniciaram monitoramente no local combinado nas mensagens, até que avistaram um Pálio preto, que se aproximou do menino e o pegou para dar umas voltas. Neste momento, o suspeito foi abordado pelos policiais e recebeu voz de prisão.

O delegado Carlos Eduardo Munis informou no flagrante foram juntadas todas as mensagens de texto trocadas com a vítima, apreendido material eletrônico (celulares, computador e pendrive) do suspeito e encaminhados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Também foi solicitado autorização judicial para extração dos dados.

Segundo a PJC, durante o interrogatório, o professor confessou que sente atração sexual por crianças e adolescentes, do sexo masculino. “Estamos juntando todas as provas. Foi feito o flagrante e comunicado o juiz. Com certeza novas vítimas surgirão. Mas fica claro, que aparentemente, são duas”.

Após a divulgação do fato na cidade, uma nova vítima foi identificada. A mãe de um adolescente, também de 12 anos, confeccionou boletim de ocorrência informando que o filho foi aliciado pelo professor, que o submeteu a atos libidinosos.

A mulher conta que o filho conheceu o suspeito, S.W.A, quando estava na chácara de um vizinho. No local as crianças foram tomar banho de piscina na chácara ao lado, onde o professor estava e passou a conversar com o menino.

Diante da empolgação do menino com nova amizade, a mãe contou que pediu o contato do professor e, então, passaram a trocar mensagens, até que o suspeito a pediu em namoro. Segundo a mulher, o comportamento do namorado era estranho, já que ele não a tocava e estava sempre muito próximo de seu filho, que, inclusive, era de costume ir para casa de seu namorado.

A mãe passou a observá-lo, mas informou que nunca flagrou nada comprometedor. Segundo ela, o suspeito matinha contato com outros garotos e tem dois grupos em redes sociais, nos quais meninas eram proibidas de participar. A nova vítima ainda será ouvida pelo delegado.

Outro Lado - Por meio de Nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Sinop, o município negou que o acusado seja professor da rede pública municipal. Conforme a Prefeitura, o suspeito, na verdade, é acadêmico do terceiro semestre do curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), de Sinop, e é vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).

Veja a Nota

Em relação ao episódio envolvendo o homem de 39 anos, preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (31), em frente à Escola Municipal Lindolfo José Trierweiller, decorrência da investigação que apura seu envolvimento no aliciamento de crianças, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura informa que:

- O homem de 39 anos, investigado pela Polícia Civil por suspeita de aliciamento de menores, não é professor da rede pública municipal de ensino.

- O suspeito, na verdade, é acadêmico do terceiro semestre do curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), de Sinop, e é vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).

- Enquanto bolsista desse projeto, o homem investigado participava de atividades do Pibid na escola municipal Lindolfo José Trierweiller, no centro de Sinop.

- Contudo, esses bolsistas não são enquadrados na condição de professor da instituição de ensino, uma vez que não possuem vínculo empregatício com a unidade ou mesmo com o município. Estão naquela unidade apenas para cumprimento das atividades previstas no Programa.

- A Escola Municipal Lindolfo José Trierweiller informa que em nenhum momento o suspeito ficou sozinho na companhia das crianças daquele estabelecimento de ensino, já que professores da unidade acompanham todos os bolsistas no decorrer do estágio de docência.

- O município acompanha todos os andamentos da investigação policial, visando assegurar a preservação do direito dos alunos