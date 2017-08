PJC

Carlos Eduardo da Silva Louredo Carpanezi, 27 anos, e Lucas Gabriel Nunes Ribeiro, 27 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado na madrugada desta terça-feira (01.08) após uma tentativa frustrada de roubo a uma agência bancária do município de São Félix do Araguaia (1.200 km a Nordeste).

A ação foi impedida por policiais civis e militares que surpreenderam os suspeitos por volta das 23h30 de segunda-feira (31.07), invadindo uma residência no centro da cidade, a qual reside o gerente geral do Banco Bradesco, a esposa que está gestante e uma criança de 3 anos.

Em seguida foi solicitado reforço policial, para apurar uma situação estranha na casa. No local, foi solicitado a presença do proprietário na porta da casa. Ao aparecer e ser questionado se estava tudo bem, o gerente demonstrou estado de aflição.

De imediato, os policiais integrados entraram na casa e se deparam com três homens armados que efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes enquanto fugiam pulando o muro da residência.

Durante a perseguição, os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção dos policiais. No entanto, Carlos Eduardo e Lucas Gabriel foram detidos no cerco policial. Ainda na ocasião, os dois também desacataram e ameaçaram os policiais, sendo com eles apreendidos uma pistola, nove munições, além de roupas que seriam usadas para escaparem após as ações criminosas.

As vítimas, a esposa gestante e a criança de três anos, foram encaminhadas para atendimento médico em estado de choque.

Conforme o delegado de São Felix do Araguaia, Valmon Pereira da Silva, as diligências continuam para prender o terceiro autor da empreitada criminosa conhecida como "modalidade sapatinho”, quando um funcionário e familiares são mantidos em cárcere, e depois o gerente é obrigado a abrir o cofre da agência.

Os dois acusados respondem também por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, desacato, ameaça, resistência, tortura, roubo, e disparo de arma de fogo. (Com informações PJC)