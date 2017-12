PJC

A Polícia Judiciária Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (12.12) a "Operação Babilônia", para cumprir 24 mandados de prisão preventiva e 58 buscas e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça contra membros de uma associação criminosa que movimenta o tráfico de drogas (bocas de fumo), em bairros de Várzea Grande e Cuiabá.

Segundo a PJC/MT, a investigação foi iniciada há sete meses com denúncias apuradas pela Núcleo de Inteligência da Delegacia de Entorpecentes, que evoluíram para apreensões de drogas, prisões de traficantes e detenções de usuários, originando 15 procedimentos (inquéritos e termos circunstanciados de ocorrências) na Delegacia.

Conforme o delegado, Rodrigo Azem, o trabalho investigativo e operacional identificou a existência de membros que desempenham funções específicas, sinalizando que são parte de uma ramificação que atua fortemente no mundo do crime. O comércio de drogas objetiva angariar lucros, meio de vida para sobrevivência de traficantes, que com a venda de drogas fomentam diversos crimes como roubos, furtos e homicídios.

Um dos líderes da associação criminosa, Ronaldo Nonato, conhecido por “Gordão, que atua no bairro Pedra 90, tem enorme poder de influência sobre os demais traficantes, considerados menores. Ele integra uma facção criminosa, que atua de dentro de presídios, sendo responsável pelo cadastramento das biqueiras, também conhecidas por bocas de fumo no bairro.

De acordo com a investigação, o traficante cobra contribuição mensal para manutenção da atividade dessas bocas de fumo. O dinheiro é repassado o dinheiro à facção criminosa.

Para a operação foram empregados 260 policiais civis divididos em equipes com delegados, investigadores e escrivães, lotadas em unidades das Regionais de Cuiabá e Várzea Grande, e também delegacias da Diretoria de Atividades Especiais.