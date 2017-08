Janieth Aparecida Felismina Rodrigues, conhecida por "Ruiva", 31 anos foi assassinada na noite dessa sexta-feira (04.08) dentro de sua residência no bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a polícia foi acionada por moradores do bairro volta das 20 horas dessa sexta sendo informado que a vítima tinha sido encontrada toda ensanguentada dentro de sua residência. O filho dela que teria avistada a mãe baleada no interior da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, e ao chegar no local os socorristas confirmaram o óbito da vítima.

O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

A Polícia Civil informou que Ruiva faz uso de tornozeleira eletrônica e tinha no histórico criminal várias passagens pela polícia. Ela é apontada como membro da organização criminosa Comando Vermelho.