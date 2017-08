PJC/MT

Quase 330 latas de leite em pó de origem ilícita, que estavam sendo comercializadas através de uma rede social da Internet, foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, na terça-feira (02.08), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. Natienny Moraes da Silva, 27 anos, vendia os produtos por valores muito abaixo ao de mercado e foi presa em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

As investigações iniciaram quando a equipe da Derf recebeu informações de que a suspeita possuía um perfil no facebook, em que estava oferecendo as latas de leite, por um preço muito menor ao de mercado e ainda marcando local e horário de entrega aos interessados em adquirir o produto.

Os leites apreendidos são fórmulas infantis indicadas para recém-nascidos, para uso em situações de ausência de leite materno ou impossibilidade de a criança ser amamentada. Os preços variam entre R$ 90 a R$ 115, por cada lata de 800 gramas. A suspeita estava comercializando os produtos por R$ 30 a 35 a lata.

Com as informações, os policiais montaram vigilância no local marcado para entrega dos produtos, momento em que flagraram a suspeita com uma sacola. Durante abordagem foram encontradas latas de leite Nestlé Nan. Em verificação do lote, foi constatado que o produto era origem de furto.

Questionada sobre outras mercadorias em seu poder, a suspeita confirmou ter mais caixas de leite em sua residência para serem vendidas. Os policiais se deslocaram até a residência, onde foram apreendidas várias caixas de leite dos tipos NAN Pró, NAN Supreme, NAN AR, Pré NAN e Nestogeno, totalizando 329 latas, todas de origem ilícita.

A suspeita foi conduzida à Derf onde foi interrogada pelo delegado Gilherme Berto Nascimento Fachinelli e autuada em flagrante pelo crime de receptação qualificada. “A conduzida exercia atividade comercial clandestina na sua residência, expondo a venda de produtos objetos de furto, ficando evidente a receptação qualificada”, explicou o delegado. (Com informações da PJC/MT)