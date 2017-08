Os casos de latrocínios - roubo seguido de morte – apresentaram redução de 47% em Mato Grosso, 50% em Cuiabá e 57% e Várzea Grande.

Segundo as delegacias especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf) e Várzea Grande (Derf/VG), todos os casos ocorridos este ano na região metropolitana tiveram a autoria identificada.

De janeiro a 27 de julho foram registrados seis casos de latrocínio em Cuiabá, no mesmo período do ano passado foram 12 casos. Em Várzea Grande, foram três este ano contra sete em 2016, em igual período. Já em Mato Grosso foram 19 casos em 2017 e 36 em 2016.

De acordo com a polícia, dos nove casos ocorridos na região metropolitana, apenas um está pendente de esclarecimento.

Entre os casos apontados pela polícia foi a prisão do três envolvidos no suspeito do latrocínio que vitimou o dentista João Bosco de Freitas, 62 anos, no dia 26 de julho. Como autores foram identificados, Rafael Silva Aguiar, 18 anos, um adolescente de 16 anos foi apresentado ao Ministério Público e teve a medida socioeducativa de internação deferida, e André Fellipe de Amorim.

Em Várzea Grande, Leomar Almeida Sales de Jesus, 25 anos, foi morto a tiros no dia 17 de maio, durante uma tentativa de assalto na Estrada da Guarita. Neste caso a polícia identificou o autor Erick Rubens Magalhães de Campos, 21, conhecido como “Gordinho”, como autor do crime.

Outros crimes

De janeiro a junho, nas Delegacias da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, houve aumento de cerca de 5% na instauração de inquéritos policiais, para todos os tipos de ocorrências criminais.

No primeiro semestre de 2017, a Polícia Civil saiu de 19.961, no mesmo período de 2016, para 20.940 inquéritos instaurados. Também houve acréscimo de 13% nos termos circunstanciados de ocorrência (TCO), de 9.786 para 11.076.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, avalia que os investimentos do Governo do Estado foram fundamentais nos resultados de redução dos índices criminais. Além disso, a metodologia de trabalho praticada hoje, materializada na integração das forças policiais, tem sido essencial.

“A Polícia Militar tem estado mais presente nos locais com maior incidência de crimes patrimoniais graves e as abordagens a pessoas em atitude suspeita tem sido uma constante. Somado a isso, temos uma atividade investigativa qualificada das Derfs, que tem feito um trabalho brilhante e obtido êxito no esclarecimento da autoria e da materialidade dos crimes patrimoniais graves, em especial dos latrocínios”. (Com informações PJC)