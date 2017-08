PJC/MT

Três garotas foram detidas pela Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, na posse de uma caminhonete Hilux roubada poucas horas antes e porções de drogas. Entre as jovens, estão duas adolescentes apreendidas na ação realizada nessa segunda-feira (31.07).

A suspeita, A.S.M.A., 18, foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores e posse de material explosivo.

A recuperação do veículo ocorreu durante apuração de denúncias anônimas do comércio de drogas em bocas de fumo. Policiais descobriram uma residência no bairro Renascer, com indícios de manter objetos provenientes de roubos e furtos. Equipes da DRE montaram vigilância e conseguiram abordar a moradora, identificada como Alekfani.

No momento da chegada dos investigadores, a suspeita estava na companhia de duas adolescentes. Na garagem da casa foi localizado um veículo, sendo uma Hilux branca com registro de roubo ocorrido na manhã dessa segunda.

No interior do imóvel foram apreendidas cinco porções médias de maconha, uma porção pequena da mesma droga, três aparelhos celulares, três artefatos explosivos, máscaras de solda usadas possivelmente para arrombamentos em caixas eletrônicos, entre outros itens.

Diante do flagrante, as três envolvidas foram conduzidas à DRE. A jovem de 18 anos foi autuada em flagrante por receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores e posse de material explosivo. As duas menores, de 16 e 17 anos, foram ouvidas e em seguida entregues aos responsáveis. (Com informações da PJC/MT)