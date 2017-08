PM

Laudrino Rodrigues da Silva, 82 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (02.06), após ser atropelado por um veículo na MT-060, próximo ao município de Nossa Senhora do Livramento (a 42 km de Cuiabá).

Segundo testemunhas, o idoso era sitiante da região de Mata Cavalo e estava transitando de bicicleta na rodovia.

Conforme a Polícia Militar, o idoso foi arrastado pelo veículo, vindo a parar no acostamento. No local, a bicicleta do idoso foi encontrada a 30 metros do corpo da vítima, além de pedaços do veículo.

A polícia analisará as câmeras de segurança existentes na rodovia para identificar o veículo e o condutor.