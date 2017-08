Danilo da Silva Gomes Jardins, 25 anos, foi preso na noite dessa sexta-feira (04.08), em Cuiabá, suspeito de furtar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar, os socorristas do Samu foram acionados na noite dessa sexta para atender uma pessoa que estariam passando mal em uma residência no bairro Nova Esperança.

Conforme os socorristas, Danilo da Silva teria aproveitado que os socorristas entraram na residência, e furtou a ambulância do Samu. O homem teria saído em alta velocidade com o veículo, e após percorrer alguns quilômetros colidiu a ambulância com um carro no bairro Parque Geórgia.

Segundo a Polícia, o suspeito tentou fugir a pé do local, mas foi perseguido e detido por populares, que em seguida acionaram a polícia militar.

Danilo da Silva foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado pelo crime de furto, além de dano ao patrimônio público.