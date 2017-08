Cairo Gomes Ferreira, 43 anos, foi preso nessa terça-feira (02.08) no município de Confresa (1.160 km a Nordeste da Capital). Ele estava foragido da Justiça por praticar crime de estupro de vulnerável.

Cairo estava com o mandado de prisão preventiva decretado desde 2016, pelo crime praticado contra uma criança de oito anos no município de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste).

Após trabalho integrado de inteligência das Delegacias de Polícia de Pontes e Lacerda e de Confresa e apoio do Ministério Público, que direcionou ao juízo da Comarca de Pontes e Lacerda indícios e provas de autoria e representação para que fosse expedida a ordem judicial de prisão preventiva em desfavor de Cairo Gomes.

Após cumprimento do mandado de prisão preventiva, Cairo foi conduzido à Delegacia Regional onde foi interrogado e, em seguida encaminhado para Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte (1.125 km a Nordeste) onde ficará à disposição da Justiça. (Com informações da PJC/MT)