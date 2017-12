Reprodução

Maycon Salomão Andrade e Lucas Guimarães dos Santos ambos de 23 anos, foram detidos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (13.12), por conduzir o veículo Palio alcoolizados e acima da velocidade permitida. Segundo os policiais, eles não respeitaram a ordem de parada e na fuga, o condutor colidiu o Palio com um Prisma que chegou a capotar quatro vezes.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), Maycon não respondeu aos sinais sonoros emitidos pelos policiais, solicitando a parada quando transitava acima da velocidade permitida na avenida 15 de novembro em Cuiabá.

Na fuga, os condutores colidiram com um Prisma cor preta, que realizava a rotatória na avenida da Feb em Várzea Grande.

Segundo o BO, as vítimas do veículo Prisma recusaram atendimento médico por terem um voo marcado. Já o motorista N. S.O., ficou no local onde registou o acidente com a Guarda Municipal.

Após a colisão, os condutores que ocupavam o Palio tentaram fugir, mas foram impedidos pela polícia. Maycon usava tornozeleira eletrônica e na Central de Flagrantes ameaçava os policiais.