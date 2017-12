Reprodução

A dupla Wesley Silva de Souza, 20 anos e Israel Junior Cruz, 23 anos, foi presa na tarde de ontem (12.12) no bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá.

Os dois são acusados de assaltarem pela manhã a loja Kadri, no piso térreo do Shopping Três Américas, na Capital. De acordo com a assessoria do shopping, bem vestido, o criminoso entrou no local se passando por cliente e armado efetuou o roubo.

Após a ação, ele ameaçou o segurança do empreendimento e fugiu carregando diversas sacolas na garupa de uma motocicleta preta. O comparsa utilizou as sacolas para camuflar o rosto.

As câmeras de segurança ajudaram na identificação e a dupla foi presa.

Conforme a assessoria do empreendimento, ninguém se feriu no roubo e os seguranças só não interferiram na ação para manter a segurança dos clientes.

Com Israel, os policiais apreenderam um Iphone 6, um Samsung Galaxy 07 e um Motorola Plus.