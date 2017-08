Arquivo Pessoal

O cuiabano Olavo Gomes Castro, 34 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (03.08) ao colidir sua motocicleta em um veículo na estrada de Santa Eulália, na província de Teruel, na Espanha. Segundo fonte do , Olavo foi morador no bairro Morada do Ouro e era conhecido com "Indião".

De acordo com informações do jornal Diário de Ibiza, o acidente foi registrado às 5h40, no momento em que o brasileiro seguia para seu trabalho no Hotel Águas de Ibiza.

Um italiano condutor de um Audi alugado foi o responsável pela morte ao realizar uma ultrapassagem indevida. Ele fugiu após o acidente, mas foi preso horas depois.

Conforme o jornal, o motociclista virou-se para evitar a colisão com Audi, mas colidiu com um veículo Volkswagen. Quatro pessoas ficaram levemente feridas. Ainda de acordo com as informações, a região é conhecida pelo alto registro de acidentes. Os serviços médicos tentaram reanimar o cuiabano por dez minutos, mas ele não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Olavo lamentaram a morte do cuiabano que morava há 10 anos na Espanha.

Ele era formado em Publicidade na Unirondon e já havia trabalhado de atendente na Rede Cemat, em Cuiabá. Olavo deixa mulher e dois filhos.