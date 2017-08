Anilton Pereira França e Ana Paula Souza, foram presos nessa quinta-feira (03.08) no município de Rondonópolis (212 km ao Sul), acusado de matar a tiros um homem na cidade.

Segundo a Polícia Civil, ambos eram procurados pela justiça local e tinham mandados de prisão em aberto desde 2013, quando foram identificados como autores do crime do homicídio que vitimou Alessandro André Moreira, no bairro Jardim Ana Carla.

O rapaz estaria indo visitar a filha no dia 19 de fevereiro quando foi surpreendido por duas pessoas em uma motocicleta. Alessandro foi morto com disparo de arma de fogo, ele chegou a ser socorrido pela equipe de emergência, mas não resistiu.

Anilton e Ana Paula foram localizados e presos em cumprimento dos mandados de prisão. Ambos foram conduzidos a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para interrogatório, posterior, a dupla foi encaminhada ao judiciário onde ficará à disposição da Justiça. (Com informações da PJC/MT)