Duas crianças (6 e 9 anos) e três adolescentes (14 e dois de 11 anos) que viviam em condições desumanas e em total abandono foram resgatadas por policiais da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) nessa quinta-feira (07.12). Os menores passavam fome e jogavam bilhetes, enrolados em pedra, pelo muro da casa, pedindo ajuda a qualquer pessoa da redondeza.

O casal, Hélio Roberto dos Santos e Natália Pereira de Paula, foi preso por crime de lesão corporal dolosa por violência doméstica ( tortura e maus tratos) e encaminhados para audiência de custódia, nesta sexta-feira (08).

O pai das crianças, Hélio, responde por estupro de vulnerável, em 2013, no Estado de Goiás. Pelo banco de dados do Sistema de Mandados havia uma prisão preventiva em aberta, que foi dado o cumprimento.

Acompanhados do Conselho Tutelar do Planalto, os policiais estiveram na casa do casal, no bairro Pedregal, e encontraram os meninos D.P.P, 11, G.P.P, 14, A.R.S, 11, K.R.S, 9 e a menina J. I.S., 6 anos, abandonados em uma edícula, nos fundos da casa principal.

Os meninos D A.R.S, 11, K.R.S, de 9 anos, são filhos de Hélio com outra mulher e os adolescentes D.P.P, 11, G.P.P, 14, e a menina J. I.S. são filhos de Natália. Somente a menina seria filha em comum do casal.

Os policiais informaram que as crianças e adolescentes estavam completamente "jogadas", em um cômodo com muita umidade, sujeira e dormiam em um colchão molhado. Os menores não tinham acesso a casa principal, aparentavam desnutrição, pois eram alimentados, muitas vezes, com comida azeda.

A situação degradante dos menores foi descoberta depois de denúncias anônimas, que chegaram na Delegacia e passaram a ser apuradas. A Delegacia também recebeu bilhetes das crianças falando que estavam trancadas, com fome e sede. Num dos bilhetes as crianças pediam comidas porque "ele", o pai, tinha mandado comida azeda.

Quando os investigadores chegaram na casa, foram recebidos por Hélio que no momento fazia um churrasco.No entanto, os menores, com fome, sentiam apenas o cheiro.

As crianças foram recolhidas e estão sob a responsabilidade do Conselho Tutelar do Centro, para serem abrigadas. (Com informações da PJC/MT)